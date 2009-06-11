Airbus не будет отзывать A330 и A340

Корпорация Airbus опровергла появившиеся сообщения о возможном отзыве своих авиалайнеров A330 и A340.

Об отзыве самолетов пишет в четверг французское издание Le Figaro.

«Самолеты безопасны и готовы к полетам, сообщили в пресс-службе Airbus, передает Газета.Ру..

Сообщения о тех или иных неполадках на самолетах компании Airbus участились с момента крушения в Атлантике 1 июня аэробуса A330-200 авиакомпании Air France с 228 людьми на борту.

Представитель компании Airbus опроверг информацию о том, что все самолеты A330 и A340 будут отозваны из-за проблем с безопасностью, которые явственно проступили после катастрофы A330−200 над Атлантическим океаном.

Представитель рассказал агентству Reuters, что эти лайнеры надежны и отвечают всем требованиям по безопасности. «Мы не рассматриваем возможность отзыва всех самолетов, ибо они отвечают требованиям безопасности», — подчеркнул он.