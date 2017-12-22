McLaren построила тестовый прототип своего первого электрокара (видео)

В McLaren приступили к испытаниям своего первого спортивного электромобиля.

Запас хода новинки должен составить более 500 миль, сообщает "Новое время" со ссылкой британское издание Autocar.

"На данный момент у нас уже есть тестовый прототип первого электрокара. Однако до серийного производства экологически чистого автомобиля еще далеко", - рассказал Autocar технический директор McLaren Дэн Парри-Уильямс.

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Самой главной проблемой для реализации этого проекта, по словам Парри-Уильямса, является технология, по которой изготавливаются батареи, ведь есть существенная разница между тем, когда преодолеваешь 500 миль по шоссе и 500 миль по гоночной трассе.

Парри-Уильямс отметил также, что батареи для автомобилей сейчас развиваются с прицелом на увеличение запаса хода, а не на наращивание мощности силовых установок, и McLaren испытывает трудности в этом вопросе.

Будущий электрокар станет частью топовой линейки британской марки — Ultimate Series. По слухам, он будет выпущен ограниченным тиражом всего в пять экземпляров.