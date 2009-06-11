ЮЗЖД назначила дополнительный поезд Киев–Геническ

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) для обеспечения перевозки пассажиров на отдых в пансионаты вводит в летний график движения поезд сообщением Киев–Геническ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.

Дополнительный поезд №294/293-597/598 Киев–Геническ будет отправляться из столицы в 14:11 20, 30 июня, 10, 20, 30 июля и 10, 20, 29 августа 2009 года, в Геническ поезд будет прибывать в 6:00.

Из Геническа поезд будет отправляться в 20:40 21 июня, 1, 11, 31 июля и 11, 21, 30 августа 2009 года, а в Киеве будет прибывать в 13:52.