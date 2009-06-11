Морпорты Украины увеличили перечисления в бюджет почти в 3 раза

Морские торговые порты Украины за первые пять месяцев текущего года перечислили в государственный бюджет 664 млн. 400 тыс. грн., что почти втрое больше аналогичного показателя прошлого года (242 млн. 600 тыс. грн.).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

В целом предприятия морского и речного транспорта за январь-май т.г. перечислили в госбюджет 781 млн. 500 тыс. грн. против 283 млн. 800 тыс. грн. за аналогичный период прошлого года. В частности, в мае от предприятий водной отрасли в бюджет Украины поступило 275 млн. 500 тыс. грн., что в 3,6 раза больше аналогичного прошлогоднего показателя.

Как отмечается в сообщении, грузопереработка в морских портах достигла 44 млн. 171 тыс. тонн. Уровень грузопереработки не ниже 2008 года продемонстрировали четыре порта: Керченский, Севастопольский, Усть-Дунайский и Херсонский.