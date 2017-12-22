Нацкомиссия обнародовала условия тендера на продажу 4G-лицензий

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), опубликовала условия проведения тендера на получение лицензий для внедрения связи нового поколения 4G в диапазоне 1800 МГц. Соответствующий документ опубликован на сайте комиссии сегодня, 22 ноября.

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Согласно документу, тендер проводится последовательно по шести лотам во всех регионах Украины в следующем порядке: лот № 1 - 1710-1725/1805-1820 МГц; лот № 2 -1725-1750/1820-1845 МГц; лот № 3 - 1750-1770/1845-1865 МГц; лот № 4 - 1770-1775/1865-1870 МГц; лот № 5 - 1780-1785/1875-1880 МГц; лот № 6 - 775-1780/1870-1875 МГц.

Сообщается, что минимальный размер платы за каждый лот (без учета стоимости конверсии радиочастотного ресурса Украины) составит: лот № 1 – 795 млн грн; лот № 2 – 1,325 млрд грн; лот № 3 – 1,06 млрд грн; лот № 4 – 265 млн грн; лот № 5 – 265 млн грн; лот № 6 – 265 млн грн.

Стоимость конверсии составляет 940,259 млн грн.

Срок действия лицензии – 15 лет.

Согласно условиям, победители тендера по каждому из лотов обязаны обеспечить возможность получения услуг с базовым стандартом LTE (4G) с даты начала действия лицензии в течение 12 месяцев не менее 90% населения каждого областного центра Украины, а в течение 42 месяцев не менее 90% населения каждого населенного пункта с населением свыше 10 тыс. человек. Исключением являются населенные пункты, расположенные в зоне проведения АТО и в Крыму.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря Нацкомиссия по регулированию связи объявила о проведении тендера на получение лицензий для внедрения 4G-связи в диапазоне 1800 МГц.

Датой начала тендера, которая является датой определения среди претендентов на участие в тендере уже непосредственно участников, установлено 26 февраля 2018 года. Определение победителей тендера предварительно запланировано на начало марта 2018 года.

В комиссии уточнили, что сообщения о намерении принять участие в тендере и другие документы тендерного предложения будут приниматься с 26 декабря 2017 по 26 января 2018 включительно.

4 июля 2017 года Кабинет министров Украины на заседании утвердил условия конкурса по продаже частот в диапазонах 2600 МГц с начальной стоимостью 2,3 млрд грн и 1800 МГц с начальной стоимостью 4 млрд грн для внедрения связи четвертого поколения 4G.