Chrysler и Fiat завершили слияние

Американская автомобилестроительная компания Chrysler и итальянский автоконцерн Fiat завершили сделку по слиянию, сообщает Газета.Ру.

Она не предполагает денежных выплат, предусматривает передачу итальянцам активов американского предприятия, преобразование Chrysler в новую компанию и завершение этапа его временной защиты от кредиторов. Об этом объявили представители обеих компаний.

Стороны должны были завершить сделку до 15 июня. В противном случае пришлось бы заключать новое соглашение на другой срок. На прошлой неделе суд по делам банкротств Нью-Йорка разрешил Chrysler передать большую часть своих активов концерну Fiat в обмен на технологии. Как отметил судья, любая задержка чревата «значительными расходами», «потерей высококвалифицированной рабочей силы», сокращением числа поставщиков и дилеров предприятия, а также «эрозией доверия потребителей».

Как сообщалось ранее, Fiat в новом Chrysler получает 20-процентную долю с правом довести ее до 35%. Доля в 10% отойдет правительствам США и Канады, которые предоставили многомиллиардные кредитные линии компании для преодоления кризиса. 55% активов предприятия будут отданы трастовому фонду, образованному для обеспечения медицинского обслуживания вышедших на пенсию сотрудников компании.

Главой преобразованной американской автомобильной группы назначен Серджо Маркионне, генеральный управляющий компании Fiat.