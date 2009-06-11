Морпорты увеличили чистую прибыль

Морские торговые порты Украины за январь-апрель 2009 года получили 736 млн. 652 тыс. грн. чистой прибыли, что почти в 3 раза больше, чем за аналогичный период 2008 года (192 млн. 551 тыс. грн.).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года из убыточной деятельности вышли Херсонский, Усть-Дунайский, Скадовский и Измаильский порты. В частности, Измаильский порт получил почти 5 млн. грн. чистой прибыли, а Херсонский – свыше 20 млн. грн.

Феодосийский, Севастопольский и Бердянский порты увеличили показатель чистой прибыли в десятки раз. В частности, Феодосийский порт за четыре месяца текущего года получил 7 млн. 893 тыс. грн. прибыли, тогда как за аналогичный период 2008 года – лишь 762 тыс. грн. Севастопольский порт за отчетный период получил 6 млн. 463 тыс. грн. прибыли (за 4 месяца 2008 г. – 348 тыс. грн.), Бердянский порт – 3 млн. 436 тыс. грн. (за 4 месяца 2008 г. – 179 тыс. грн.).

Крупнейшие порты также увеличили показатель чистой прибыли. В частности, морской торговый порт «Южный» за январь-апрель получил 244 млн. 883 тыс. грн. прибыли, что составляет 434% от прошлогоднего показателя.

Прибыль Одесского порта за 4 месяца т.г. составила 170 млн. 448 тыс. грн., или 218% от аналогичного показателя прошлого года.

Мариупольский и Николаевский порты увеличили свои показатели более чем в четыре раза, а Керченский – в 6 раз.

Как сообщал УНИАН, министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ поручил морским портам до конца года провести дооценку основных средств. Соответствующая задача поставлена перед главой Государственной администрации морских и речных портов, а также перед начальниками портов.

«Сейчас идет дооценка в портах основных средств до реальной рыночной их цены, и тогда, хоть и не будут такие цифры (высокие – УНИАН) чистой прибыли звучать, но будут звучать на порядок выше цифры амортизационных отчислений», – отметил министр.

И.ВИНСКИЙ подвергает критике позицию портов, которые не проводят дооценку своих основных средств.