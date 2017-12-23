Гройсман объяснил, как будут растамаживаться авто на еврономерах

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что автомобили, которые въезжают в нашу страну из Литвы и других европейских стран, должны растаможиваться на общих основаниях.

Об этом премьер-министр заявил на пресс-конференции в Киеве, посвященной итогам 2017 года.

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«Я считаю, что закон должен быть один для всех и не должно быть кого-то избранного, на каких-то номерах. Должна быть общая система растаможивания в стране, если ставки какие-то непомерные – давайте об этом говорить», - сказал Гройсман.

Он отметил, что сейчас ведется работа в профильном комитете парламента над решением этого вопроса.

«Завозить автомобили, которые нигде никем не регистрированы и на которых очень часто происходят преступления и, по которым невозможно ничего выяснить, - это ненормально… Никто не хочет ничего плохого сказать по отношению к автомобилистам, но нужно понимать, что нам нужно находить правильное решение, которое будет делать всех равными перед законом», - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, на территории Украины по состоянию на 1 ноября находится более 383,3 тыс. транспортных средствс иностранной регистрацией, из которых почти 236,6 тыс. автомобилей - с нарушением срока.

В начале сентября владельцы автомобилей с иностранной регистрацией из всех городов Украины проводили акции протеста, перекрывая улицы в центре Киева, требуя от правительства снизить цену растаможивания автомобиля и не оказывать давление на владельцев транспортных средств с еврономерами.

Впоследствии в ГФС сообщили о начале расследования таможенными органами Литвы по запросу украинских коллег относительно законности ввоза и использования на территории нашей страны транспортных средств с литовской регистрацией.