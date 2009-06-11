Минтранс за трансшипмент

Министерство транспорта и связи Украины рассчитывает, что после внесения изменений в Закон «О транзите грузов» относительно внедрения в украинских портах системы трансшипмента можно переориентировать до 400 тыс. TEU контейнеров в год из иностранных портов-конкурентов. Об этом УНИАН сообщает пресс-служба Минтранссвязи.

Проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О транзите грузов» (инициатор - народный депутат Руслан ЗЕЗЮЛЯ) вынесен на рассмотрение Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и связи. Законопроект получил полную поддержку Минтранса и согласован без замечаний Государственной таможенной службой.

В частности, цель законопроекта - внедрить в украинских контейнерных портах систему трансшипмента, которая предусматривает режим транзита грузов в контейнерах, если они не выходят за пределы одного пункта пропуска или зон таможенного контроля, при котором таможенное оформление происходит без представления грузовой таможенной декларации и без применения мер гарантирования доставки.

Как отмечают в министерстве, без внесения соответствующих изменений в Закон «О транзите грузов» внедрить систему трансшипмента невозможно, а следовательно, украинские порты лишаются возможности привлекать новые контейнерные грузопотоки и получать дополнительные доходы от переработки этих грузов и обслуживания судов-контейнеровозов.

По данным министерства, в случае привлечения дополнительных 400 тыс. TEU в год, при нынешнем уровне грузовых тарифов, только за переработку указанного количества контейнеров в трансшипменте национальные порты и терминалы могут получить около 54 млн. долл. Кроме того, дополнительные доходы от портовых сборов оцениваются на уровне не менее 4 млн. долл.

***Трансшипмент (англ. transshipment - перевалка) - условие коносамента, согласно которому морской перевозчик может в любое время и по любой причине выгрузить с судна груз или любую его часть, складировать его на берегу, перегрузить на другое судно, независимо от того, принадлежит ли оно перевозчику или нет. При этом он остается ответственным за выполнение договора перед владельцем груза.

TEU - Twenty foot Equivalent Unit - эквивалент двадцатифутового контейнера.