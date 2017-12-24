Оккупанты завершили очередной этап строительства Крымского моста: появились свежие фото

В оккупированном Крыму рабочие начали соединять пролеты эстакады Крымского моста. Также продолжаются работы по расширению дороги в районе "Верхнего Солнечного", сообщает Керчь.ФМ.

"Появился и новый заасфальтированный участок будущих автоподходов, который сейчас выходит на шоссе Героев Сталинграда", - сообщается на сайте.

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Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко поручил подать в суд на Россию из-за строительства Керченского моста, которое наносит значительный экологический ущерб. 29 августа оккупанты подняли железнодорожную арку Крымского моста на фарватерные опоры – на высоту 35 метров от уровня моря.

Позже британское издание The Guardian сообщило, что Россия близка к завершению строительства моста, поскольку окончила его в ключевую фазу.