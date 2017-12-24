Украинские самолеты Ан-124 будут перевозить европейские спутники

Завод "Антонов" подписал контракт с французской компанией "Боллоре" на перевозку спутников.

Об этом 24 декабря написал президент Петр Порошенко на странице в Twitter.

Читайте такжеУкраинский гигант Ан-124 спас А380, который потерял двигатель и застрял в Канаде

Порошенко отметил, что 35 лет назад в небо впервые поднялся Ан-124 "Руслан". Модель до сих пор одна из самых востребованных в классе тяжелых транспортных самолетов.

"Подтверждением этого является контракт завода "Антонов" и французской компании "Боллоре". АН-124 будут перевозить европейские спутники и оборудование для них", - говорится в сообщении.

35 років тому в небо вперше піднявся Ан-124 «Руслан». Модель досі одна з найбільш затребуваних у класі важких транспортних літаків.



Підтвердженням цього є контракт заводу Антонов та французької компанії «Боллоре». АН-124 перевозитимуть європейські супутники та обладнання для них pic.twitter.com/bLbMtV5jQ8 — Петро Порошенко (@poroshenko) December 24, 2017

Напомним, 21 декабря исполнилось 29 лет со дня первого полета крупнейшего транспортного самолета в мире Ан-225 «Мрия». Полет выполнял экипаж командира О. В. Галуненко.

Госпредприятие «Антонов» - единственный в Украине производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. В числе наиболее узнаваемых разработок предприятия - самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225.