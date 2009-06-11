24% подвижного состава ЮЖД будет списано

До 2012 года 24% подвижного состава Южной железной дороги (а это 15 составов электропоездов) отработает срок эксплуатации и будет списано из-за угрозы разрушения вследствие усталости металла.

Об этом УНИАН сообщает Полтавская дирекция железнодорожных перевозок.

По их данным, почти две трети подвижного состава, используемого для перевозок пассажиров в пригородном сообщении, давно пережили свой срок службы, который составляет 20-28 лет. Это приводит к увеличению затрат на его ремонт более чем в 2 раза.

Для частичного решения этой проблемы внедрена программа продления срока службы подвижного состава путем обследования каждой единицы, отработавшей нормативный установленный срок. После соответствующего совместного заключения специалистов научных учреждений и железной дороги проводится капитально-восстановительный ремонт, вследствие чего срок эксплуатации продлевается на 10-15 лет. Но этого недостаточно для того, чтобы обеспечить растущие потребности населения в перевозках.

Для замены подвижного состава на новый ЮЖД предлагает увеличить действующий уровень тарифов на перевозку пассажиров при обязательной уплате властями компенсаций за льготный проезд.

Справка УНИАН. Южная железная дорога обеспечивает потребности населения в пригородных пассажирских перевозках на значительной части территории Украины, которая охватывает Харьковскую, Полтавскую, Сумскую, а также часть территории Черниговской, Луганской, Донецкой и Кировоградской областей.