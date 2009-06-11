Госбюджет финансирует ремонт дорог в Ивано-Франковской области на 7%

Глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Николай ПАЛИЙЧУК заявляет, что ремонт дорог в области финансируется из государственного бюджета всего на 7%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам, комментируя результаты вчерашнего совещания Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с губернаторами.

По словам Н.ПАЛИЙЧУКА, эту проблему он поднял на совещании у Президента. Губернатор надеется, что на основании этого совещания глава государства пригласит министра транспорта и связи и руководителя автомобильных дорог и даст конкретные поручения относительно финансирования.

«У нас сегодня неплохой бюджет на содержание дорог, на ремонт дорог, на ликвидацию последствий стихии (в июле 2008 года – УНИАН) по дорогам государственного и местного значения, – отметил руководитель области. – Но, к сожалению, финансирование составило приблизительно 7% за 5 месяцев. Мы имели более 700 млн. грн. на эти цели, а получили всего 7% от той суммы». Н. ПАЛИЙЧУК сообщил, что «мы не знаем, что делать и когда получим деньги, и вообще получим ли деньги». Он подчеркнул, что в ноябре-декабре деньги на ремонт дорог будут не нужны. «Потому что мы их не используем, – отметил губернатор. - А тогда будут обвинять область – были деньги и не использовали. Деньги нужно использовать летом: ремонтировать, строить нужно тогда, когда позволяет погода. А техника, ресурсы - все есть на местах, только ожидаем средства».

Справка УНИАН. 23-27 июля 2008 года в Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Черновицкой, Закарпатской и Тернопольской областях в результате стихийного бедствия (очень сильные дожди, которые привели к резкому поднятию уровней воды в реках Карпатского бассейна) было подтоплено 909 населенных пунктов, 45 тыс. 326 жилых домов.