Запорожский аэропорт сократил пассажироперевозки

Государственное предприятие "Международный аэропорт Запорожье" в мае 2009 г. сократило пассажироперевозки по сравнению с соответствующим периодом 2008 года на 26,5%.

Как сообщили УНИАН в руководстве предприятия, "на протяжении мая 2009 года ГП "Международный аэропорт Запорожье" было отправлено 4246 пассажиров, что на 2044 человек, т.е. на 26,5% меньше, чем в мае 2008 г., когда из запорожского аэропорта вылетело 6290 пассажиров".

В то же время по сравнению с предыдущими месяцами 2009 г. ситуация с пассажиропотоком в Запорожском аэропорту к маю несколько улучшилась.

"В начале года (в январе) мы фиксировали сокращение пассажиропотока в 10 раз, в феврале - на 90%, в апреле - на 60%, а сейчас менее чем на 30%", - констатировали в руководстве аэропорта, отметив, что есть основания утверждать, что в дальнейшем ситуация как минимум не ухудшится благодаря рейсам на курорты Анталии, которые в летний период традиционно привлекают туристов.

Как сообщал УНИАН, Государственное предприятие "Международный аэропорт Запорожье" в 2008 году увеличило пассажироперевозки на 7,9% и перевозку грузов - на 10,1% по сравнению с 2007 годом, отправив в общей сложности 63 650 пассажиров, а также 2 218 тонн грузов и багажа.