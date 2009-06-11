Запорожский аэропорт увеличил грузоперевозки

Государственное предприятие "Международный аэропорт Запорожье" в мае 2009 года увеличило грузоперевозки по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в полтора раза.

Как сообщили УНИАН в руководстве предприятия "на протяжении мая текущего года Запорожский аэропорт отправил 203 тонны грузов и багажа, что на 66 тонн больше показателя мая 2008 г., когда запорожским аэропортом было обработано в общей сложности 137 тонн грузов и багажа. Таким образом, по сравнению с маем прошлого года грузопоток увеличился на 48%".

Рост грузопотока в период кризиса руководство "Международного аэропорта Запорожье" объясняет ростом потока спецэкспортных грузов и переориентацией на Запорожье ряда рейсов, ранее летавших на Днепропетровск.

Как сообщал УНИАН, в начале 2009 г. госпредприятие "Международный аэропорт Запорожье" в 4,9 раза сократило показатели обработки грузов (с 159 тонн в январе 2008 года до 32 тонн в январе 2009 г.), но уже в апреле ситуация с грузоперевозками нормализовалась: грузопоток в апреля 2009 г. превысил грузопоток апреля 2008 г. почти на 20% (увеличился со 173 до 206 тонн).