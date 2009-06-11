«Укртелеком» расширил роуминг

Компания «Укртелеком» расширила международный роуминг в Индии. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, новым роуминг-партнером в Индии стал оператор мобильной связи India Cellular Ltd, Rajasthan. Вторым роуминг-партнером в Молдове стал оператор ORANGE MOLDOVA.

По состоянию на сегодняшний день, абоненты Utel могут воспользоваться услугами международного роуминга мобильной связи на территории более чем 40 стран в сетях 45 операторов. Кроме того, пользование услугами передачи данных в международном роуминге возможно в России, Беларуси, Польше, Швеции и Азербайджане.

Справка УНИАН. Компания «Укртелеком» предоставляет услуги мобильной связи третьего поколения (3G) в стандарте UMTS под торговой маркой Utel. Число абонентов компании составляет более 260 тысяч.