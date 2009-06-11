ВР приняла законодательные изменения по радиочастотам

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О радиочастотном ресурсе Украины» (об обеспечении эффективного использования радиочастотного ресурса).

Как передает УНИАН, этот законопроект поддержал 361 народный депутат.

Целью внесенных законодательных изменений является формирование законодательных принципов для реализации определенных Законом «О радиочастотном ресурсе Украины» принципов пользования радиочастотным ресурсом Украины, а также обеспечение эффективного использования радиочастотного ресурса.

Закон предусматривает обеспечение возможности переоформления субъектами хозяйствования лицензий на пользование радиочастотным ресурсом и разрешений на эксплуатацию радиоэлектронных средств в случае реорганизации субъекта хозяйствования путем распределения или выделения, а также в случае перераспределения радиочастотного ресурса между субъектами хозяйствования, которое осуществляется с целью эффективного и рационального использования радиочастотного ресурса.

Как сказано в пояснительной записке, данный закон также будет способствовать гармонизации украинского законодательства в сфере телекоммуникаций и пользования радиочастотным ресурсом с законодательством Европейского Союза и рекомендациями и стандартами Международного союза электросвязи.

Законом вносятся изменения в статью 34 (Переоформление лицензий на пользование радиочастотным ресурсом Украины) и в статью 46 (Переоформление разрешений на эксплуатацию) Закона ”О радиочастотном ресурсе Украины”.

Изменения в статью 34 дополняют перечень оснований для переоформления лицензий в случае реорганизации субъекта хозяйствования (лицензиата) путем выделения или разделения, перераспределения радиочастотного ресурса между субъектами хозяйствования с целью более эффективного его использования.

Изменения в статью 46 закона регулируют вопрос переоформления разрешений на эксплуатацию радиоэлектронных средств, в случаях переоформления лицензий, предусмотренных изменениями в статью 34.