Тимошенко поручила решить проблемы "Херсонэлектротранса"

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО распорядилась безотлагательно решить вопрос выплаты из госбюджета компенсации коммунальному предприятию "Херсонелектротранс" за перевозку пассажиров льготных категорий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, поручение адресовано и.о. министра финансов Игорю Уманскому, министру по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексею Кучеренко и главе Херсонской облгосадминистрации Борису Силенкову. Они также обязаны проинформировать премьера и коллектив предприятия о результатах предпринятых мер до 19 июня.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на директора КП «Херсонэлектротранс» Сергея КОСТЮЧКА, коллектив «Херсонэлектротранса» намерен объявить забастовку, если до 20 июня не получит компенсацию за перевозку льготников и долги по заработной плате.

По данным С.КОСТЮЧКА, государство задолжало предприятию 2,5 млн. грн. субвенции за 2009 год, а задолженность по зарплате, которая не выплачивается с апреля текущего года, с учетом отчислений в фонд оплаты труда составляет около 2,5 млн. грн.