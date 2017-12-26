Кабмин назначил гендиректора Концерна РРТ

Кабинет министров Украины назначил Петра Семерея генеральным директором Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (Концерн РРТ). Соответствующее распоряжение №947-р от 20 декабря 2017 года опубликовано на Правительственном портале.

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Как сообщалось, 11 октября 2016 года Кабинет министров принял решения, которые предусматривают изменения в руководстве Концерна РРТ. Согласно распоряжению правительства №734-р, глава Концерна РРТ Владимир Ищук уволился по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. Эту должность он занимал с июля 2015 года.

Согласно распоряжению №735-р, руководить предприятием до назначения в установленном порядке генерального директора было поручено первому заместителю гендиректора Александру Богданову.

Петр Семерей с 1993 года был директором "Волынского областного радиотелевизионного передающего центра" Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения. С сентября 2003 года – первый вице-президент Концерна РРТ. 19 апреля 2005 года указом президента Украины Семерей был назначен членом Национальной комиссии по вопросам регулирования связи Украины, в составе которой проработал пять лет. С 2010 года - директор компании "Телесети Украины", которая занимается строительством телерадиовышек в пределах государства, где нет украинского телевидения и радиовещания, для реализации собственных проектов. В частности, в 2017 году начала работу Чонгарская телерадиовышка, которая транслирует украинские и крымскотатарские радиостанции в пределах южных районов Херсонской области и Крыма.

Справка УНИАН. Концерн РРТ – государственный оператор телерадиовещания, радиорелейной и спутниковой связи, осуществляющий трансляцию государственных теле- и радиоканалов по всей территории Украины, а также спутниковое вещание в европейских странах.