Saab остается шведским

Автоконцерн General Motors определился с покупателем Saab Automobile AB - им стал шведский производитель эксклюзивных спортивных автомобилей класса "люкс" Koenigsegg, передает k2kapital со ссылкой на Bloomberg.

По данным источников агентства, выбор в пользу Koenigsegg был сделан благодаря тому как шведские производители хотят реструктуризировать Saab, и прежде всего - размеру инвестиций, запланированных на эту реструктуризацию и дальнейшее развитие бренда. Точная сумма инвестиций, впрочем, пока не называется.

Напомним, помимо Koenigsegg на покупку Saab претендовали американская холдинговая компания Renco Group и инвестиционная группа из Вайоминга Merbanco.

GM профинансирует сделку путем выплаты $650 млн. оборудованием, активами и наличными средствами. По условиям будущего соглашения, новый хозяин Saab возвратит эти средства, если сумеет вернуть шведский концерн к прибыльности. Сообщается, что деньги, предлагаемые всеми тремя группами, меньше взноса GM в будущее предприятие.

По данным американских СМИ, представители Saab отказались комментировать это сообщение.