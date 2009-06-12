США перешли с аналогового на цифровое телевидение

Четверг стал последним днем для аналогового телевидения в Америке. С 04:00 по Гринвичу телевидение в стране стало цифровым, передает k2kapital со ссылкой на BBC.

Переход на новый формат телевещания вызывал среди многих американцев панику, так люди в последний момент покупали необходимые для приема цифрового сигнала конвертеры и новые телевизоры.

Правительство США потратило $2 млрд. на процесс перехода на цифровое вещание. Власти страны выпустили даже специальные ваучеры стоимостью в $40 долларов для приобретения конвертеров.

Тем не менее, по оценкам экспертов, примерно $2,8 млн. домохозяйств в стране не подготовились к переходу на "цифру". С пятницы эти 2,5% телеаудитории страны не смогут смотреть телевизор.

У телекомпаний США есть сутки на завершение перехода на цифровое вещание. Более 600 телеканалов - то есть около трети всех телестанций Америки - уже прекратили вещание в аналоговом формате.