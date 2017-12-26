Государственная компания «Укрзализныця» получила право устанавливать тарифы на пользование грузовыми вагонами собственного парка, благодаря отмене приказа №209.

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Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на своей странице в Facebook.

"Министерством юстиции 20 декабря заюстирована отмена приказа №209, которым в 2012 году были введены нерыночные дискриминационно заниженные цены на инвентарный парк УЗ. Это давало возможность для серьезных злоупотреблений в течение многих лет. С 22 декабря «Укрзализныця» имеет право самостоятельно устанавливать цену на вагонную составляющую при использовании вагонов собственного парка", - написал он.

Как сообщал УНИАН, решение о повышении в Украине тарифов на железнодорожные грузовые перевозки на 15% вступило в силу с 31 октября 2017 года.

Государственная регуляторная служба, которая осуществляет контроль в сфере хозяйственной деятельности, одобрила повышение тарифов на грузовые перевозки для Публичного акционерного общества "Укрзализныця" на 15%.