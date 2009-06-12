Укравтодор ввел ограничение движения грузовиков

Государственная служба автомобильных дорог Украины совместно с управлениями МВД Украины, во исполнение требований законодательства, с целью сохранения дорожного покрытия автомобильных дорог в период длительной знойной погоды, с 12 июня вводит по всей территории страны режим ограничения движения по автомобильным дорогам общего пользования.

Как сообщает УНИАН пресс-служба ведомства, в связи с резким повышением температуры воздуха до более чем 28 градусов по Цельсию на автомобильных дорогах общего пользования движение большегрузного транспорта общим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более чем 7 тонн приводит к разрушению покрытия дорог и образованию на них деформаций в виде выбоин и проседаний.

В период действия ограничений Укравтодор совместно с подразделениями Госавтоинспекции будет осуществлять постоянный габаритно-весовой контроль за движением большегрузных транспортных средств.

В частности, на автомобильных дорогах общего пользования определены места стоянок для отстоя большегрузных транспортных средств.

На участках дорог, где вводятся ограничения, установлены соответствующие ограничительные дорожные знаки и информационные щиты.