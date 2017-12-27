В Госстате подсчитали, сколько миллиардов украинцы потратили на бензин

Реализация бензина для автомобилей в Украине через сеть АЗС в ноябре 2017 года в натуральном выражении сократилась по сравнению с ноябрем 2016 года на 12,1% - до 126,45 тыс. тонн, сообщает Государственная служба статистики.

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Согласно данным Госстата, дизельного топлива через сети АЗС в ноябре 2017 года было продано 131 тыс. тонн, что на 7,7% меньше показателя ноября 2016 года.

При этом продажи пропана и бутана увеличились за отчетный период на 15,1% - до 65,65 тыс. тонн.

Также сообщается, что в ноябре 2017 года продажи бензина для автомобилей через сеть АЗС в денежном выражении составили почти 4,55 млрд грн, дизельного топлива – 3,85 млрд грн, пропана и бутана – 1,47 млрд грн.

В сообщении Госстата отмечается, что при подсчетах не учитывались территории зоны АТО, а также оккупированного Россией Крыма и Севастополя.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году в Украине через сеть АЗС было реализовано 1,84 млн тонн бензина, 1,724 млн тонн дизельного топлива, 709 тыс. тонн пропана и бутана.