Минрегионстрой согласовал титул строения low-cost терминала в "Борисполе"

Научно-технический совет Министерства регионального развития и строительства на прошлой неделе одобрил технические решения проекта и титула строения пассажирского временного терминала „F” из быстромонтирующихся легких конструкций (так называемого low-cost) на территории аэропорта „Борисполь” в пределах Горного сельского совета Бориспольского района Киевской области общей сметной стоимостью 413 млн. 137 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в министерстве, при этом совет рекомендовал к согласованию Минрегионстроем проект распоряжения Кабинета министров Украины об утверждении указанного проекта и титула строения.

Проект разработали ООО «Микол» и ЧП „Архитектурное бюро „А. Коваль”.

Проектом предусмотрено строительство двухэтажного здания пассажирского терминала „F” (временного) пропускной способностью 700 пассажиров в час. Также предусмотрено строительство стоянки на 298 машиномест. Площадь застройки – 10,4 тыс. кв. м, общая площадь – 20,7 тыс. кв. метров.

Согласно сообщению, главный подъезд к терминалу запроектирован с привокзальной площади перед терминалом „В” вдоль территории, которая примыкает к терминалу „С”. По данным министерства, на участке существуют временные сооружения, которые демонтируются.

Проект предусматривает, что, в частности, стоимость строительно-монтажных работ составит 235 млн. 608 тыс. грн., оборудования, мебели и инвентаря – 92 млн. 674 тыс. грн., пусконаладочных работ - 2 млн. 770 тыс. грн., другие расходы - 82 млн. 085 тыс. грн.

Срок строительства – 6 месяцев. Стоимостные показатели проекта определены в ценах мая 2009 г.

Земельный участок под строительство терминала общей площадью 1,5 га расположен на землях, предоставленных в постоянное пользование ГП „Международный аэропорт «Борисполь», в соответствии с госактом от 19.07.2002 г.

Проект прошел комплексную государственную экспертизу в ГП „Укргосстройэкспертиза” Минрегионстроя.

Как сообщал УНИАН, по словам генерального директора ГП «Международный аэропорт «Борисполь» Бориса ШАХСУВАРОВА, low-cost терминал в «Борисполе» рассчитывают построить до конца года, максимум - завершить строительство в январе 2010 г.

Справка УНИАН. В ноябре 2008 г. победителем тендера на строительство low-cost терминала в аэропорту «Борисполь» признана украинская компания ООО "Микол". Компания представила свой проект по проектированию и строительству терминала стоимостью около 238 млн. грн., сроки выполнения работ – около 3 месяцев (включая проектирование и строительство).

Напомним, по словам гендиректора Международного аэропорта «Борисполь» Б. ШАХСУВАРОВА, запланированный терминал будет предназначаться для авиакомпаний, которые осуществляют низкобюджетные (low-cost) и чартерные рейсы. Таким образом, появится возможность отделить пассажиров регулярных рейсов от пассажиропотока чартерных и бюджетных рейсов.