В Украине могут появится новые авиакомпании

Министерство инфраструктуры Украины ведет переговоры с двумя авиакомпаниями о выходе на украинский рынок.

Читайте такжеWizz Air перенес на два месяца открытие рейсов из Киева в Лиссабон и Таллин

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире одного из украинских телеканалов.

«В начале года мы начали переговоры с тремя компаниями, я не хотел анонсировать, что может быть три… поэтому мы осторожно говорили об одной, которая состоялась. Они объявили себя в этом году (авиакомпания Sky Up - УНИАН). Переговоры с двумя другими продолжаются, я на 80% уверен, что в следующем году они зайдут на украинский рынок», - сказал он.

По словам Омеляна, компании, с которыми ведутся переговоры, будут иметь 51% украинского капитала для возможности осуществлять внутренние рейсы в Украине.

«Пока мы говорим о компании, которая уже состоялась, это 100% украинского частного капитала - Sky Up. Две другие будут с 49% иностранного капитала и 51% украинского, чтобы они могли осуществлять внутренние украинские рейсы. Они внимательно анализируют рынок - это существенные капиталовложения, и они должны чувствовать себя на 100% защищёнными и верить государству», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, авиакомпания в сегменте дешевых авиаперевозок Sky Up, которая имеет 100% украинский капитал, начнёт работу в апреле 2018 года.

В ноябре Омелян заявил, что в следующем году на украинский рынок придут еще три европейские лоукост-авиакомпании.