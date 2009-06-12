Депутаты требуют запретить в Киеве блокировать колеса авто

Народные депутаты Украины Василий ПЕТЁВКА и Оксана БИЛОЗИР направили генеральному прокурору запрос относительно безотлагательного внесения прокурорского протеста с требованием исключить из Правил благоустройства г. Киева положений о блокировке колес транспортных средств в случае нарушения их владельцами правил парковки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Единый Центр», представление запроса связано с тем, что к народным депутатам Украины продолжают поступать жалобы граждан на действия работников предприятия "Киевтранспарксервис", которые, несмотря на разъяснение Министерства юстиции Украины, продолжают блокировать колеса автомобилей на столичных улицах.

Авторы запроса также требуют привлечь к ответственности тех, кто блокирует колеса автомобилей и вымогают деньги с владельцев транспортных средств.

Согласно разъяснениям Министерства юстиции, временное задержание транспортных средств путем блокировки возможно только работниками Госавтоинспекции и только по основаниям, определенным законом, среди которых отсутствует такое основание, как нарушение водителем правил остановки или стоянки транспортного средства.