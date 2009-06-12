ЕК скептически воспринимает Windows7 без браузера

Еврокомиссия скептически воспринимает намерение Microsoft поставлять в ЕС Windows7 без какого-либо браузера.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, распространенном поздно вечером 11 июня.

В заявлении отмечается, что в ближайшее время Еврокомиссия планирует дать заключение, касающееся антимонопольного дела против Microsoft относительно обязательных поставок браузера Internet Explorer вместе с Windows, которое продолжается с 1996 года, а также предложит возможные меры для прекращения поведения, которое может квалифицироваться как злоупотребление монопольным положением на рынке.

“Среди потенциальных мер для исправления ситуации, если Еврокомиссия решит, что Microsoft злоупотребляла положением на рынке, Еврокомиссия может предложить предоставление потребителям выбора браузеров, а не поставки Windows вообще без браузера”, - отмечается в заявлении Еврокомиссии, которое было сделано в ответ на заявление Microsoft о намерении изъять Internet Explorer из комплекта поставки Windows на территорию Европейской экономической зоны.

Еврокомиссия направила письмо протеста компании Microsoft 15 января 2009 года относительно поставок операционной системы Windows с обязательным включением в нее Интернет-браузера Internet Explorer. Microsoft ответил на письмо 28 апреля 2009 года.

Письмо протеста является формальным шагом в производстве антимонопольного расследования.