В Киеве 8-балльные пробки, город стоит (карта)

В среду, 27 декабря по состоянию на 14:50 столицу сковали 8-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные Google пробки.

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"На данный момент практически по всему городу пробки. Очень много ДТП. Будьте осторожны и по возможности выбирайте альтернативный маршрут", - говорится в сообщении dtp.kiev.ua на странице в Facebook.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря Киев парализовал мощный снегопад. Город сковали 9-балльные пробки, произошло большое количество ДТП.