Beeline охватил Интернетом 840 тыс. квартир

Оператор Beeline (включает ЗАО «УРС» и ООО «Голден Телеком») по состоянию на июнь 2009 года провел оптоволоконную сеть передачи данных в 840 тысяч домохозяйств (квартирных помещений) в Украине.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе оператора.

По данным пресс-службы, за последние девять месяцев развития проекта «Beeline Интернет Дома» (высокоскоростной Интернет по технологии FTTB) территория доступности услуги была увеличена в два раза, до 840 тысяч домохозяйств, для чего в жилых домах в 9 городах было установлено более 10 тысяч узлов соединения и проложено около 2 тысяч километров волоконно-оптического кабеля.

«Таким образом, Beeline построил крупнейшую в Украине локальную сеть передачи данных с выходом в Интернет по скоростному оптоволоконному соединению, со скоростью до 1 Гигабит в секунду», - отмечается в сообщении.

Количество абонентов по итогам первого квартала 2009 года составило свыше 40 тысяч.

Используемая Beeline технология FTTB (оптика в каждый дом) позволяет осуществлять подключение с помощью оптоволоконного кабеля, который не зависит от телефонной линии, не создает помех в работе электроприборов и не требует приобретения модемов или другого оборудования.

В настоящее время локальная оптоволоконная сеть Beeline построена в 9 городах Украины: Львове, Житомире, Харькове, Запорожье, Одессе, Днепропетровске, Киеве, Броварах и Вишневом. Во всех городах, где действует услуга, в рамках локальной сети обмен трафиком осуществляется бесплатно.

Справка УНИАН. На территории Украины услуги связи оказываются совместно компаниями ЗАО «УРС» и ООО «Голден Телеком» (бренд Beeline), которые входят в группу компаний «ВымпелКом» (Россия). Beeline предоставляет полный спектр услуг мобильной связи стандарта GSM 900/1800, фиксированной телефонии, международной и междугородной связи, передачи данных, доступа в Интернет на базе беспроводных и проводных решений, включая технологии оптоволоконного доступа. Beeline обладает в Украине мощной магистральной транспортной оптоволоконной сетью, общей протяженностью более 15 тыс. км.

В группу компаний «ВымпелКом» входят операторы связи, предоставляющие услуги голосовой телефонии и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет.

ОАО «ВымпелКом» осуществляет операции в России Казахстане, Украине, Таджикистане, Узбекистане, Грузии и Армении, а также во Вьетнаме и Камбодже на территории с общим населением около 340 млн человек. Услуги предоставляются под брендом «Билайн».