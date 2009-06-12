Рак назначен первым зампредседателя

Распоряжением Кабинета Министров Украины от 10 июня 2009 года № 613-р на должность первого заместителя председателя Государственной администрации морского и речного транспорта назначен Геннадий РАК.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, данным распоряжением завершено формирование руководящего звена морской администрации.

Как сообщал УНИАН, в марте 2009 года Кабмин ликвидировал Государственный департамент морского и речного транспорта («Укрморречфлот»), создав при этом Государственную администрацию морского и речного транспорта. Председателем Государственной администрации морского и речного транспорта распоряжением Кабмина №312-р от 25 марта 2009 г. назначен Михаил ЧУБАЙ.

Распоряжением Кабмина № 556-р от 27 мая 2009 г. на должность заместителя председателя Государственной администрации морского и речного транспорта – главного государственного инспектора по безопасности судоходства назначен Александр ЩИПЦОВ.

Должности еще двух заместителей председателя администрации занимают Виктор СУДАРЕВ и Борис КОЗЫРЬ.