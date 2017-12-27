В обход санкций: мировые бренды авто работают в оккупированном Крыму

Мировые автомобильные бренды работают в оккупированном Россией Крыму в обход введенных Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки санкций за незаконную аннексию полуострова. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Читайте такжеВ оккупированном Крыму незаконно работают немецкие компании Adidas, Puma и DHL

"В процессе мониторинга соблюдения правового режима временно оккупированной территории Украины сотрудниками МВОТ были выявлены факты использования торговых марок мировых автомобильных брендов: Nissan, Toyota, Peugeot, Mitsubishi, Kia Motors, Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi, Skoda, Isuzu, Bayerische Motoren Werke AG (BMW), Renault, Lexus и предоставления дилерскими центрами, расположенными на временно оккупированной территории Украины, полного набора услуг, в том числе: продажа автомобилей указанных ТМ, оформление соответствующих документов, проведение технического обслуживания автомобилей, продажа оригинальных запчастей, проведение гарантийных работ и т.д.", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что использование всемирно известных торговых марок автопроизводителей на временно оккупированной территории Украины нарушает санкционный режим, введенный Соединенными Штатами Америки, Европейским Союзом и другими странами мира против Российской Федерации в связи с вооруженной агрессией против Украины, оккупацией АР Крым и г. Севастополя и вооруженного конфликта на Донбассе.

"Учитывая вышесказанное, МВОТ обратилось в соответствующие органы власти относительно необходимости принятия предусмотренных законодательством мер, направленных на защиту независимости, государственного суверенитета, безопасности, территориальной целостности и нерушимости государственной границы, национальных интересов Украины", - заявили в министерстве.

Также в МинВОТ напомнили, что ранее были выявлены факты осуществления незаконной деятельности компаниями DHL Express, Adidas AG, Puma SE на территории АР Крым и г. Севастополя.