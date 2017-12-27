"Укрзализныця" на праздники запустит дополнительные поезда Киев - Львов

Публичная акционерная компания "Укрзализныця" для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом в период новогодних праздников назначила на 29 декабря и 8 января дополнительные рейсы скоростных поездов № 745/746 и №755/756 по маршруту Киев - Львов – Киев, сообщила пресс-служба компании.

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В пресс-службе "Укрзализныци" сообщили, что скоростной поезд № 745 отправится из Дарницы (Киев) 29 декабря в 13:10 и прибудет во Львов в 19:30 с остановкой на станции Киев-Пассажирский в 13:25-13:35. В обратном направлении из Львова поезд №746 отправится в 23:55 и прибудет на станцию Киев-Пассажирский в 08:37. Из Львова в Киев поезд проследует без остановок.

Скоростной поезд № 755 отправится из Киева 8 января в 23:31 и прибудет во Львов в 5:43 с остановкой на станции Коростень в 01:00-01:01. В обратном направлении из Львова поезд №756 отправится 8 января в 23:00 и прибудет в Киев в 5:16. На пути следования поезд остановится на станции Коростень в 02:57-02:58.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" в период новогодних и рождественских праздников с 22 декабря 2017 года по 12 января 2018 года назначила 36 дополнительных поездов.