Железнодорожники остановили движение поездов: требуют повышения зарплат

27 декабря железнодорожники провели акцию протеста, остановив движение поездов на некоторых станциях, в частности в Ивано-Франковске, Кривом Роге и Полтаве через решение "Укрзализныци" поднять зарплаты только машинистам, сообщает ТСН.иа.

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"В локомотивном депо Подольск (Котовск) в поддержку мирной акции протеста Свободного профсоюза машинистов Украины проведены общее собрание. По пути следования участие в акции с остановкой поездов приняло участие 12 локомотивных бригад", - одно из сообщений на странице профсоюза в Facebook.

Протест был организован Свободным профсоюзом машинистов Украины.

Акция призвана донести до руководства государства и "Укрзализныци" необходимость повышение в 2 раза зарплаты работникам железной дороги, которые непосредственно участвуют в перевозочном процессе - это локомотивные бригады (машинист и помощник машиниста), поездные бригады (проводники), регуляторы скорости, дежурные на станциях, ремонтники и др.

Как сообщил глава профсоюза Семен Карик, протест железнодорожников не повлиял на движение поездов, поскольку длился около 25 минут (с 9:05 до 9:30 утра) и проводился только на станциях, а не на перегонах.

"Это не забастовка, а акция протеста, потому что мы не оставляем наши рабочие места и продолжаем выполнять свои функции", - пояснил Карик.

В свою очередь в "Укрзализныце" отреагировали на акцию протеста, опубликовав сообщение о том, что приказом от 22 декабря было запланировано повышение зарплат машинистам и помощникам машиниста почти на половину.

"По проведенным предварительным расчетам среднемесячная заработная плата рабочих локомотивных бригад возрастет на 32-45%", - говорится в сообщении "Укрзализныци" на странице в Facebook.