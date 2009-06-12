С 19 июня начнет курсировать вагон-автомобилевоз

С 19 июня в 2009 года на Приднепровской железной дороге (ПЖД) начнет курсировать вагон-автомобилевоз для перевозки автомобилей в ускоренном пассажирском поезде № 172/171 «Днепр-Экспресс» сообщением Днепропетровск-Симферополь-Днепропетровск. Об этом сообщает пресс-служба ПЖД.

Время отправления из Днепропетровска - в 07.50, прибытие в Симферополь - в 13.38. Время отправления из Симферополя - 16.37, прибытие в Днепропетровск – 22.45.

Вагон-автомобилевоз будет находиться в составе поезда в летний период.

Даты отправления из Днепропетровска: 19, 21, 24, 26, 28 июня; 2, 4, 8, 10, 12, 16, 18, 22, 24, 26, 30 июля; 2,6, 8, 12, 14, 16, 20, 22, 26, 28, 30 августа; 2, 4 сентября. Дать отправления из Симферополя: 20,22,25,27,29 июня; 3, 5, 9, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 27, 31 июля; 3, 7, 9, 13, 15, 17, 21, 23, 27, 29, 31 августа; 3 и 5 сентября.

Вагон-автомобилевоз одновременно имеет возможность перевезти до семи автомобилей (в зависимости от габаритов автомобиля). Стоимость перевозки одной тонны автомобиля (по техническому паспорту) составляет 363 грн. 60 коп.