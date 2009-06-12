Власти Винницы израсходуют на дороги 41,5 млн. грн.

Власти Винницы выделят из городского бюджета на благоустройство и содержание дорог 41,5 млн. грн., сообщили УНИАН в пресс-службе Винницкого горсовета.

Согласно сообщению, за эти средства планируется провести текущий ремонт асфальтового покрытия дорог площадью 14,8 тыс. кв. м; капитальный ремонт белощебневого покрытия дорог площадью 4,61 тыс. кв. м; ремонт сетей ливневой канализации на 42-х улицах.

Пресс-служба отмечает, что 10,1 млн. грн. из указанной суммы будет израсходовано на капремонт 10 улиц города.

Как сообщал УНИАН, винницкие власти в 2008 году выделили из городского бюджета 27,8 млн. грн. на благоустройство города и содержание дорог, что на 4,8 млн. грн. больше чем в 2007 году.

Справка УНИАН. Общая длина дорог Винницы составляет 365,5 км, в том числе 176,5 км с асфальтово-бетонным покрытием, остальные - с щебневым.