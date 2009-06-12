Херсонский порт представил три инвестпроекта

Херсонский морской торговый порт представил три инвестиционных проекта на Международном инвестиционном форуме, который состоялся в Кувейте.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

В частности, в планах порта – строительство железной дороги на левом берегу Днепра, сооружение механизированного склада по переработке минеральных удобрений и зернового терминала.

«В Кувейте мы увидели высокий интерес к развитию Херсонского порта», – отметил заместитель начальника Херсонского порта по инвестиционной политике Валерий ЖУРОВ.

Согласно сообщению, участники форума выразили желание принять участие в данных проектах на условиях концессии.

Справка УНИАН. Херсонский морской торговый порт (ХМТП) включает десять причалов, оборудованных всем необходимым для переработки генеральных, навалочных и сыпучих грузов. Причалы обслуживают 17 портальных, 6 плавучих кранов, а также 135 единиц погрузочной техники. Более 40% перерабатываемых в порту грузов – минеральные удобрения и химические грузы навалом и пакетированные и около 40% – хлебные грузы. Перерабатываются также черные металлы всех профилей, чугун в чушках, кокс, ферросплавы, лес, торф.

Площадь складских помещений – 42 тыс. кв. м. В составе портового флота – 32 судна, в том числе буксиры, баржи, суда класса «река-море». Мощности порта рассчитаны на обработку 4 млн. тонн грузов в год.

В 2008 году ХМТП переработал 4,264 млн. тонн грузов – на 10,22% больше, чем в 2007 году. Годовой план грузопереработки порта составлял 4,125 млн. тонн и был выполнен к 24 декабря 2008 года.