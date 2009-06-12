АНТК им. Антонова представит Ан-148

Региональный реактивный самолет нового поколения Ан-148 в пятницу перелетел из Киева в Париж для участия в международном аэрокосмическом салоне «Ле Бурже-2009», который пройдет с 15 по 22 июня 2009 года, сообщили УНИАН в пресс-службе АНТК им. Антонова.

В сообщении отмечается, что Ан-148 мировой авиационной общественности представят его разработчик АНТК им. Антонова, эксплуатант воздушной машины - авиакомпания «АэроСвит» и владелец Ан-148 - ГК «Лизингтехтранс». До полета во Францию Ан-148 начал успешно осваивать авиамаршруты Украины. Со 2 июня 2009 года он выполнил 14 регулярных рейсов, перевез 792 пассажира по воздушным путям, соединяющим Киев с Харьковом, Одессой и Симферополем.

Ан-148 уже не первый раз демонстрирует свои возможности в Ле Бурже. Однако в 2005 году он принимал участие в салоне как опытный самолет, а в этом году – как пассажирский лайнер, вошедший в эксплуатацию, отмечает пресс-служба.

По ее информации, в ближайшее время состоится выкатка первого серийного Ан-148, изготовленного в ОАО «Воронежское Акционерное Самолетостроительное Общество». На предприятии завершена агрегатная сборка второго серийного экземпляра. На ГП "Киевский авиационный завод «Авиант» первый серийный Ан-148 также почти готов.

Помимо базового варианта Ан-148, предназначенного для перевозки 68-85 пассажиров, партнеры по программе представят новые проекты, разработанные на его основе – 99-местный Ан-158 и лайнеры высокого комфорта Ан-168.

«Антонов» ознакомит участников и гостей «Ле Бурже-2009» с новыми самолетами многоцелевого семейства Ан-74, в том числе с программой создания модернизированного транспортного и морского патрульного вариантов.

В числе программ, представляемых АНТК им. Антонова в Париже, - дальнейшее развитие тяжелого транспортного самолета Ан-124-100 «Руслан».

Принимая участие в выставке «Ле Бурже-2009», «Антонов» намерен провести также ряд переговоров с представителями авиационной промышленности многих стран мира с целью обсуждения возможных направлений сотрудничества, в том числе по созданию новых типов авиационной техники.