«Черноморнефтегаз» купил высокоскоростной корабль

Сегодня в Феодосии спустили на воду высокоскоростной всепогодный корабль, созданный для государственного акционерного общества «Черноморнефтегаз» (Симферополь).

Как сообщил корреспонденту УНИАН по телефону руководитель пресс-службы «Черноморнефтегаза» Юрий АВДЕЕВ, длина судна составляет 25 метров, ширина – 5,5 метра. Оно развивает скорость до 30 узлов в час.

«Этот корабль – от первого до последнего винтика – построен ОАО «Приморец», – отметил Ю.АВДЕЕВ.

По его словам, судно обошлось «Черноморнефтегазу» в 35 млн. грн.

По информации Ю.АВДЕЕВА, на корабле установлено самое новое оборудование. В частности, на нем есть система, являющаяся антистрессом при качке, что очень важно в штормовую погоду. Судно может брать на борт до 50 пассажиров и до 15 тонн грузов. В первую очередь оно будет использоваться для доставки сотрудников «Черноморнефтегаза» на плавучие буровые объекты.

«Главное требование – обеспечение безопасности людей. Понятно, в связи с какими событиями озаботились постройкой нового судна», – отметил руководитель пресс-службы «Черноморнефтегаза». (В 2008 году вертолет Ми-8 при посадке на плавучую буровую платформу «Таврида» в Черном море зацепился задним винтом за систему ограждения, перевернулся и загорелся. На его борту находились 17 сотрудников платформы и 3 члена экипажа, все они погибли. – УНИАН).

Также Ю.АВДЕЕВ сообщил, что в ближайшее время ожидается приезд немецких специалистов и ходовые испытания нового корабля. «Там оборудование, например радионавигационное, – немецкое. Оно монтировалось на заводе, но поставлялось немцами. На следующей неделе начинаются ходовые испытания», – отметил руководитель пресс-службы. По его словам, после окончания испытаний, уже этим летом, корабль должен начать полноценно работать.

Этот корабль стал 22-й единицей плавсредств «Черноморнефтегаза».

Справка УНИАН. ГАО "Черноморнефтегаз" входит в состав НАК "Нафтогаз Украины" и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей. ГАО эксплуатирует 8 месторождений: 5 – на морском (неглубоководном) шельфе Черного и Азовского морей и 3 – на суше.

100% акций "Черноморнефтегаза" находятся в управлении НАК "Нафтогаз Украины".

В 2008 году «Черноморнефтегаз» сократил чистую прибыль на 59,5% по сравнению с 2007 годом – до 3,017 млн. грн.