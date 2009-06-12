Правила авиаперевозок нужно изменить в связи с требованиями ЕС

Управление авиаперевозок и лицензирования Госавиаадминистрации разработало и выносит на общественное обсуждение проект Правил воздушных перевозок пассажиров и багажа.

Как сообщила пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины, новые Правила разработаны на основании Монреальской конвенции об унификации некоторых правил международных воздушных перевозок, Регламента (ЕС) №261/2004 Европейского парламента и Совета ЕС, который внедряет общие правила компенсации и помощи пассажирам в случае отказа в перевозке, отмены или длительной задержки рейсов, и правил JAR- OPS 1 «Коммерческие авиационные перевозки».

Пресс-служба отмечает, что принятие новой редакции Правил обусловлено вступлением в силу с 6 мая 2009 года Монреальской конвенции в Украине, а также необходимостью адаптации авиационного законодательства Украины к законодательству ЕС.

Основная цель разработки новых правил – установление общих условий перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом, при которых обеспечиваются надлежащий уровень безопасности полетов и качества обслуживания, а также принципы и нормы ответственности субъектов во время воздушных перевозок пассажиров и багажа, включая обслуживание, которое принадлежит к этим перевозкам.

В частности, в проекте новых правил отмечается, что после принятия перевозчиком багажа для перевозки этот багаж переходит под охрану перевозчика, который подтверждается выдачей пассажиру отрывного талона багажной идентификационной бирки и заполнением багажной квитанции.

В соответствии с проектом правил, перевозчик несет ответственность за вред, причиненный в случае уничтожения, потери или повреждения зарегистрированного багажа при условии, если это произошло на борту воздушного судна или тогда, когда перевозчик был ответственным за сохранение багажа.

В случае гибели или телесного повреждения пассажира возмещение составляет 100 тыс. СПЗ (специальные права заимствования - международный резервный актив, созданный Международным валютным фондом) для каждого пассажира международного рейса и 20 тыс. дол. США (или эквивалент в другой валюте) для пассажиров рейсов в пределах Украины.

Предложения и замечания к проекту принимаются до 9 июля т.г.

Справка УНИАН. В настоящее время в Украине действуют Правила воздушных перевозок пассажиров и багажа, утвержденные приказом Госавиаслужбы от 14 марта 2006 года (№187).