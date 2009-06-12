Движение через мост Патона планируется возобновить до 31 июля

До 31 июля коммунальная корпорация «Киевавтодор» планирует полностью возобновить движение автомобилей на развязке у моста Патона в столице.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня во время расширенной коллегии КГГА руководитель КК «Киевавтодор» Георгий ГЛИНСКИЙ.

«31 июля, согласно распоряжению, мы должны пустить транспорт по этой развязке, и эта работа сейчас ведется. Мы организовали работу вахтенным методом, и круглосуточно идет работа с тем, чтобы сократить эти сроки. Мы ставим себе срок – 31 июля пустить движение на полную ширину», - сказал Г.ГЛИНСКИЙ.

По его словам, по поводу ремонтных работ состоялся разговор с мэром Киева Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ, который заявил о необходимости организовать здесь реверсный режим движения на время проведения ремонта.

«Мы приняли решение организовать реверсное движение с 6.00. Барьеры (распределительный барьер – УНИАН) будут передвигать и три полосы с левого на правый берег будут открыты утром, а вечером наоборот», - сообщил Г.ГЛИНСКИЙ. Он объяснил, что всего там есть 5 полос. Из них одна будет использоваться в качестве реверсной.

В то же время он допустил, что работы могут затянуться максимум до 15 августа, но заверил, что после этой даты движение автотранспорта по верху тоннеля, который сейчас строится на этой развязке, будет открыто, и заторовая ситуация исчезнет.

Также Г.ГЛИНСКИЙ сообщил, что до конца этого года планируется пустить двустороннее движение по новому мосту через Гавань. Как известно, на сегодня этот мост работает в одностороннем режиме - с правого берега Днепра на левый.

«Мы сейчас изучаем проектное решение. Оно уже практически завершено и мы в этом году сможем пустить двустороннее движение в направлении Троещины и Оболони. Да, эстакада не будет готова, но мы организуем так светофорный объект, чтобы машины, которые идут с Оболони и Троещины, не объезжали 4 километра, а напрямую попадали на Подол», - сказал руководитель «Киевавтодора».