В Атлантическом океане продолжаются поиски

В Атлантическом океане продолжается поисковая операция на месте крушения аэробуса A330 авиакомпании Air France.

В ней участвуют более 800 военных из личного состава флота и ВВС Бразилии, бразильские и французские корабли и самолеты, сообщает Газета.ру.

Как пишет сегодня бразильская газета «Эстаду ди Сан-Паулу», первый осмотр тел людей, погибших в катастрофе аэробуса А330, показывает отсутствие у них ожогов и наличие множественных переломов. Это может быть доказательством версии, что на борту лайнера не было возгорания или взрыва, и что самолет развалился в воздухе,

Между тем, как рассказал сегодня на пресс-конференции в городе Ресифи начальник департамента ВВС Бразилии по контролю за воздушным пространством, бригадный генерал Рамон Боржис КАРДОЗУ, новых тел в пятницу на месте падения А330 не обнаружено.

Таким образом, количество поднятых из воды тел не изменилось и составляет 44.