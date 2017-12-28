Налог на роскошь: владельцы дорогих авто уплатили более 200 миллионов налога

Налогоплательщики в январе-ноябре уплатили в местные бюджеты 226,2 млн грн транспортного налога на "роскошные авто", который был введен в 2015 году.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС).

Согласно сообщению, за указанный период в местные бюджеты поступило более 121,4 млн грн транспортного налога от физических лиц и 104,8 млн грн налога от юридических лиц.

По данным ГФС, в текущем году владельцами легковых автомобилей - объектов налогообложения являются 7131 человек. В их собственности находилось 7494 объектов налогообложения. Чаще всего физические лица платили транспортный налог за автомобили таких марок, как Mercedes-benz, BMW, Lexus, Audi, Landroverrangerover.

Как сообщал УНИАН, на данный момент в Украине действует ежегодный транспортный налог в размере 25 тыс. грн на "роскошные авто" с объемом двигателя более 3 л и возрастом не более 5 лет. Данный налог был введен в рамках законодательных изменений в Налоговый кодекс, принятых парламентом в конце 2014 года и вступивших в силу с 1 января 2015 года.