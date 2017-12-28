На борьбу со снегом в столице тратят более полутора миллионов гривень в день - "Киевавтодор"

В 2017 году на уборку снега в Киеве предусмотрено 252,5 миллиона гривень, ежедневно - 1,67 миллиона гривень.

Об этом сообщил заместитель гендиректора коммунальной корпорации "Киевавтодор" Валентин Осипов в письме Громадському.

"Вместе с тем, информируем, что согласно расчетам дорожно-эксплуатационных предприятий коммунальной корпорации “Киевавтодор”, нормативная потребность в средствах на механизированную и ручную уборку улиц и дорог города в зимний период составляет 343768,1 тысяч гривень, ежедневно 2276,6 тысяч гривень, что на 36% больше, чем фактически выделяется из городского бюджета", - отмечается в письме.

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Что касается недавних осадков, в "Киевавтодоре" сообщают, что с начала ухудшения погодных условий над ликвидацией последствий снегопада в круглосуточном режиме работало ориентировочно 230-250 единиц снегоуборочной техники предприятий коммунальной корпорации "Киевавтодор" (в зависимости от смены).

Также в столице Украины работало днем 40-50 бригад по ручной уборке снега, а ночью - 20-30 бригад.

В случае необходимости привлекалась специальная техника сторонних предприятий, учреждений и организаций, согласно предварительно заключенных договоров.

С начала осенне-зимнего периода с улиц Киева в места для временного накопления вывезено более 47 тысяч тонн снега.