Предновогодняя суета: Киев парализовали 8-балльные пробки (карта)

В четверг, 28 декабря по состоянию на 16:50 столицу сковали 8-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google.

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Так, в пробках стоит центр города, осложнено движение в районе станций метро "Университет", "Золотые ворота", "Театральная", "Лукъяновская", "Шулявская", "Площадь Льва Толстого", "Кловская", "Олимпийская", "Левобережная". Также медленно движется автотранспорт и на Воздухофлотском проспекте.

Кроме того, затруднено движение на бульваре Дружбы Народов в сторону моста Патона.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря Киев парализовал мощный снегопад. Город сковали 9-балльные пробки, произошло большое количество ДТП.