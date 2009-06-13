Бразильские военные установили место падения А-330
12:28, 13 июня 2009Транспорт/Связь
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В Атлантическом океане
Бразильским военным удалось установить место падения аэробуса А-330 авиакомпании Air France в Атлантическом океане.
Как сообщает «Газета.ру», на пресс-конференции начальник департамента ВВС Бразилии по контролю за воздушным пространством, бригадный генерал Рамон Боржис КАРДОЗУ заявил, что самолет упал в океан в 1,3 тыс. км от города Ресифи. Это произошло в радиусе 70 км от того места, откуда с пропавшего аэробуса в ночь на 1 июня пришел последний автоматический сигнал о возникших неполадках.
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