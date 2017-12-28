В США компания готовит к выпуску 800-сильный электрический Chevrolet Corvette

Компания Genovation готовит электромобиль Genovation GXE на базе Corvette до дебюта в январе 2018 года.

Купе дебютирует в начале января в Лас-Вегасе на выставке потребительской электроники CES, пишет "Новое время", ссылаясь на Carscoops.

Новый GXE получил два электромотора с совокупной отдачей в 800 л.с. и 949 Нм, инверторы и батарею на 60 киловатт-часов. Сообщается, что это позволит электрокару ускоряться до сотни быстрее, чем за три секунды, а его максимальная скорость превысит 350 километров в час.

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Новинка получится мощнее и быстрее самой экстремальной версии оригинального Corvette. Интересно, что первую версию электромобиля Genovation представила в 2016 году. Мощность моторов того прототипа составляла 660 лошадиных сил.

Автомобиль планируется запустить в серию в 2019 году. Он будет предлагаться либо с семиступенчатой механической коробкой передач, либо с автоматической коробкой.

Дополнительная информация, вероятно, будет оглашена непосредственно на выставке, но в 2016 году компания объявила, что автомобиль будет стоить $750 000. Электрический суперкар выпустят тиражом всего в 75 экземпляров.