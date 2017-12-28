Италия увеличит квоту разрешений на грузовые перевозки из Украины

Италия увеличит украинскую квоту разрешений на грузовые перевозки в 2018 году. Об этом в Facebook сообщает Посольство Украины в Италии.

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"22 декабря этого года, при содействии Посольства Украины в Италии, передана квота разрешений для украинских перевозчиков на осуществление в 2018 году автомобильных грузовых перевозок по итальянской территории", - говорится в сообщении.

"Из года в год итальянские партнеры, осознавая рост объемов торговли и потребностей транспортного сообщения между нашими странами, увеличивают квоту Украины (в 2016 году она составляла 15 800, в 2017 году - 17000, в 2018 году -18 000 разрешений)", - заявляют дипломаты.

"Примечательно, что Италия ежегодно поощряет украинских перевозчиков к выполнению европейских стандартов и рекомендаций, в частности относительно использования более экологичного транспорта (стандарты "Евро-3" и "Евро-5"), а также налаживанию современных комбинированных маршрутов типа "авто-железная дорога". В 2017 году Италия выделила целевую квоту из 3000, а в 2018 году - из 4000 разрешений на перевозку с такими условиями", - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Разрешение (autorisation) на международные автомобильные перевозки – это документ, который выдается Министерству инфраструктуры Украины иностранным государством для выдачи его перевозчику Украины для въезда украинского автотранспортного средства на территорию того государства, которое его предоставило.