Президент Украины Петр Порошенко прогнозирует завершение ремонта трассы Одесса-Рени в 2018 году. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил сегодня в ходе рабочей поездки в Беляевский район области, где он ознакомился с ходом ремонта дороги Одесса-Рени.

Как отметил Порошенко, здесь, в районе поселка Маяки, «мы сегодня открываем участок 54 км дороги Одесса-Рени».

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«И я уверен, что в следующем году мы завершим и ремонт оставшихся 90 км дороги. И это будет дорога уже и на Румынию. И большой транспортный коридор, который даст другую жизнь населенным пунктам - городам, поселкам, селам, которые расположены вдоль дороги», - сказал президент.

Он напомнил, что ранее внес инициативу по законопроекту, который сейчас дает возможность направлять на ремонт и строительство дорог поступления, превышающие план по таможенным сборам.

«В этом году – почти 2 млрд грн, и эти деньги пошли на то, чтобы здесь, в Маяках, построить дорогу, а дорога – это жизнь, экономика, время, туризм. И, если раньше из Одессы до моего родного Болграда (районный центр на юге Одесской области – УНИАН) – всего 233 км – ехать нужно было почти 5 часов, до Рени, Вилково – 5,5 часов, то сегодня это - 2,5 часа», - заявил глава государства.

Он также отметил, что приоритетом не случайно сделана именно дорога Одесса-Рени, и не зря в декабре завершен ремонт ее очередного участка. Сейчас, по словам Порошенко, осталось отремонтировать участки, где состояние дорожного полотна лучше. При этом на отрезке, где уже работы завершены, были не дороги, а «просто направления», а в некоторых местах асфальта не было вообще.

Предполагается, что на ремонт оставшихся почти 94 км трассы потребуется 1,5 млрд грн.