В Украине за год пустили на маршруты 38 новых отечественных вагонов (фото)

Крюковский вагоностроительный завод (Кременчуг, Полтавская обл.) выполнил контракт 2017 года на изготовление для ПАО «Укрзализныця» 38 купейных пассажирских вагонов модели 61-779, поставив три последних вагона Южной железной дороге.

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Как сообщает пресс-служба предприятия, выполнение контракта было завершено 28 декабря.

Отмечается, что из 38 вагонов 11 изготовлены с трансформирующейся мебелью.

«Вагоны, собранные на КВСЗ в 2017 году, уже работают на Южной, Юго-Западной, Львовской, Одесской и Приднепровской железных дорогах», - говорится в сообщении.

По словам заместителя директора Департамента пассажирских перевозок дальнего следования «Укрзализныци» Тараса Пасечника, 59 пассажирских вагонов, которые КВСЗ произвел для УЗ в 2016-2017 годах, это ощутимое обновление пассажирского парка компании.

«Из крюковских вагонов уже сформированы целые поезда, работающие на самых популярных маршрутах, таких как Харьков – Одесса, Львов – Одесса, Киев – Ивано-Франковск, Киев – Новоалексеевка, Ивано-Франковск – Константиновка и других», - подчеркнул он.

В сообщении также говорится, что в результате тесного сотрудничества специалистов «Укрзализныци» и Крюковского вагоностроительного завода в конструкцию и интерьер новых вагонов были внесены изменения, начиная от дополнительных розеток в купе и полок для багажа нестандартных размеров и заканчивая ставшим очень популярным у пассажиров автоматом для приготовления кофе – кофематом.

«Обновленный дизайн интерьеров новых крюковских вагонов по-современному эргономичен. К тому же благодаря нововведениям наши пассажирские вагоны стали комфортнее и удобнее не только для пассажиров, а, что очень важно, и для эксплуатационных служб УЗ. Уровень локализации их производства в Украине вырос до 70%. Это действительно достойный украинский продукт», - отметили в пресс-службе предприятия.